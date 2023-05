Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Diebstähle

Aurich - Diebstahl aus Garage

Münkeboe - Pedelec gestohlen

Aurich - Auto zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstähle

Im Verlauf des langen Wochenendes ist es in Norden zu mehreren Diebstählen, hauptsächlich aus Schuppen, gekommen. In Tatortnähe konnte in der Nacht zu Dienstag eine männliche Person festgestellt werden, die derzeit als tatverdächtig gilt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann für weitere Taten im Stadtgebiet verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.

Aurich - Diebstahl aus Garage

Ein Diebstahl hat sich in der Nacht zu Mittwoch in der Beethovenstraße in Aurich ereignet. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, stiegen Unbekannte in eine Garage ein und entwendeten Werkzeuge sowie ein Fahrrad der Marke Pegasus. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Münkeboe - Pedelec gestohlen

Im Rahmen einer Maibaumfeierlichkeit in Münkeboe kam es am Sonntagabend zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten zwischen 20 Uhr und 23.15 Uhr ein schwarzes Damen-Pedelec, das verschlossen auf dem Platz an der Upender Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Aurich - Auto zerkratzt

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Aurich wurde am Mittwoch ein Auto beschädigt. Zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr zerkratzten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand einen geparkten blauen Audi A4 und verursachten einen Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell