Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kradfahrer schwer verletzt

Aurich - Unfallflucht /Dornumersiel - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Kradfahrer schwer verletzt

In Norden ist am Dienstagabend ein 18-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 19.30 Uhr eine 38-jährige Skoda-Fahrerin auf der Lentzlohne und wollte nach links in die Westerstaße einbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den vorfahrtberechtigten Fahrer des Leichtkraftrads und stieß mit ihm zusammen. Der 18-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. An der Unfallstelle liefen Betriebsstoffe aus, sodass auch die Feuerwehr anrückte.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Aurich. Auf dem Parkplatz des EEZ stieß gegen 13.35 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren gegen einen schwarzen Ford Mondeo. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Unfallverursacher. Er soll einen grauen Peugeot mit Leeraner Kennzeichen gefahren haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, wenden sich bitte telefonisch an die Polizei Aurich, unter 04941 606215.

Dornumersiel - Auto beschädigt

In Dornumersiel ist am Montag ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Der Unbekannte touchierte zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Friesenstraße einen roten Dacia Logan. Ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Auto zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Möglicherweise fuhr er ein weißes oder silbernes Fahrzeug. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell