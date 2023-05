Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Roller alkoholisiert geführt

Esens - Zeugen nach Unfall gesucht

Holtgast - Mopedfahrer schwerverletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Blomberg - Roller alkoholisiert geführt

Knapp zwei Promille Atemalkoholwert wies ein 57-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades in Blomberg auf. Beamte der Wittmunder Polizei hielten am Montag, gegen 07:30 Uhr, einen auf der Hauptstraße fahrenden Roller an. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme veranlasst. Überdies verfügte der Wittmunder nicht über eine Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht versichert.

Esens - Zeugen nach Unfall gesucht

Die Polizei in Esens erbittet Hinweise auf den Verursacher eines Verkehrsunfalls. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen auf dem Parkplatz hinter einem Kaufhaus am Norderwall abgestellten, lilafarbenen Kleinwagen und entfernte sich danach unerlaubt. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 07:30 Uhr, und Freitag, 12:00 Uhr. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte unter 04971-926500.

Holtgast - Mopedfahrer schwerverletzt

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades kam am Montag in Holtgast von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Gegen 14:15 Uhr befuhr der junge Mann die L 6 und kam nach dem Abbiegevorgang in die Straße "Mühlenstrich" nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Weitere Unfallbeteiligte gab es zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht. Aufgrund der Verletzungen wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell