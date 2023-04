Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Samstag/Sonntag, 29./30.04.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt Am Samstagmittag wurde ein Radfahrer auf der Auricher Straße in Ihlow bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 87-Jährige aus Ihlow befuhr mit seinem E-Bike zunächst den Radweg. Um Abzubiegen wechselte er dann in Höhe des Auricher Meedeweges unvermittelt auf die Fahrbahn der Auricher Straße. Hierbei übersah er den in gleicher Richtung fahrenden 29-jährigen Autofahrer. Trotz einer Vollbremsung konnte der Jeveraner eine Kollision mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Dieser wurde von der Front des Pkw erfasst, stürzte zu Boden und verletzte sich am Fuß. Eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus wurde erforderlich. Der Schaden am E-Bike als auch am Seat Ibiza wird auf etwa 1800 Euro geschätzt.

Aurich - Beim Ausparken gegen Hauswand gefahren Am Samstagnachmittag verursachte ein 29-Jähriger beim Ausparken mit seinem Pkw einen Schaden an einer Hauswand an der Oldersumer Straße 3 in Aurich. Der aus Aurich kommende Fahrzeugführer fuhr mit der Front seines Opel Astra beim Ausparken aus einer Parkbucht gegen die Wand eines dortigen Einfamilienhauses und verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

Wiesmoor - Brand eines Pkw

Am Samstagvormittag kam es zu einem Brand eines Pkw im Törfasselsweg in Großefehn. Der 56-jährige Fahrzeugführer hatte seinen Mercedes Benz E 220 CDI am Straßenrand abgestellt, um zu urinieren. Als er den Pkw wieder starten wollte, stieg Qualm aus dem Motorraum auf. Kurz danach stand das Fahrzeug schon in Vollbrand. Der Wiesmoorer rief die Feuerwehr, welche den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte und das Feuer löschte. Ursächlich ist vermutlich ein technischer Defekt. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Alkoholisiert mit Kleinkraftrad unterwegs Einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille ergab der erste Test bei einem Kleinkraftradfahrer, der im Stadtgebiet Norden unterwegs war und von der Polizei kontrolliert wurde. Die Fahrt endete am Kontrollort in der Westerstraße. Dem 37-jährigen Norder wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Halbemond - Fahrradfahrerin gestürzt

Am Samstag gegen 14.30 Uhr stürzte im Leezweg in Halbemond eine 81-jährige Pedelecfahrerin. Der Sturz ereignete sich, nachdem die Frau zunächst kurz an einer Einmündung angehalten hatte und dann wieder anfuhr. Glücklicherweise blieb es bei leichten Verletzungen, wohl auch dem Umstand zuzurechnen, dass ein Fahrradhelm getragen wurde.

Norden - Auffahrunfall mit leichtem Personenschaden Eine leicht verletzte Beifahrerin und Sachschäden in Höhe von rund 4000 Euro waren die Folgen eines Auffahrunfalls. Dieser hatte sich am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Straße "Am- Leydeich" , kurz vor der Einmündung Königsweg ereignet. Eine 50-jährige Norderin konnte ihren Citroen am Ende einer Fahrzeugschlange nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Skoda Octavia eines Urlaubers aus Westfalen auf. Dessen 72-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Kriminalitätsgeschehen

Mehrere Diebstähle im Stadtgebiet Norden In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet Norden, Dresdener Straße und Nordseestraße zu Diebstählen aus einem Haus und einem Geräteschuppen. Die Tatzeit lässt sich zurzeit nicht genauer eingrenzen, zumindest liegt sie aber jeweils nach Mitternacht. In einem Fall nutzte der oder die Täter in der Nordseestraße den Umstand, dass eine Haustür nicht verschlossen war und begab/en sich trotz Anwesenheit der -schlafenden- Bewohner in das Haus. Es wurden elektronische Geräte, Uhren und ein Portemonnaie entwendet. Bei einer weiteren Tat in der Dresdener Straße wurde der Umstand, dass ein Geräteschuppen unverschlossen war, genutzt. Aus diesem wurden diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Zum Abtransport wurde eine dort ebenfalls vorhandene Schubkarre genutzt. Der Zeitwert des gesamten Diebesgutes in beiden Fällen liegt im vierstelligen (Euro-) Bereich. Da es in den zurückliegenden Tagen auch schon zu ähnlichen Taten im Bereich Norden- Ostlintel (Bereich nordöstlich der Norddeicher Straße) kam, werden die Anwohner dieses Bereiches gebeten, Türen und Fenster soweit möglich verschlossen zu halten. Hinweise über zufällige Beobachtungen oder vielleicht auch eventuell vorhandene Aufzeichnungen von Überwachungskameras könnten dazu beitragen, die Taten aufzuklären.

Norden - Kennzeichen vom PKW abgerissen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von einem PKW Renault Twingo, der in der Kleinen Hinterlohne in Norden geparkt wurde, die Kennzeichen samt Halterung abgerissen. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter Telefon 04931-9210 .

Norden - Farbeimer vor Haustür ausgekippt Ein zurzeit unbekannter Täter kippte vor einem Haus im Kiefernweg aus bisher unbekanntem Motiv einen Eimer mit Farbe aus. Es kam zu einer großflächigen Verunreinigung im Eingangsbereich des Hauses, zudem wurde eine dort befindliche Fußmatte durch die Tat unbrauchbar. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931-9210 zu melden.

Sonstiges

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

