POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Aurich/Leer (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund und der PI Leer/Emden Großefehn/Moormerland - Verfolgungsfahrt endete in Veenhusen Zu einer Verfolgungsfahrt kam es in der Nacht zu Donnerstag zwischen Großefehn und Veenhusen. Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund fiel gegen 0.35 Uhr in der Hauptwieke in Großefehn ein VW ...

mehr