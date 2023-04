Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Diebstahl auf Friedhof

Aurich - Auto aufgebrochen

Aurich - Auto aufgebrochen

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Osteel - Diebstahl auf Friedhof

Auf einem Friedhof im Alten Postweg in Osteel kam es zu einem Diebstahl. Eine Vase und ein Windlicht aus Bronze wurden entwendet. Die Gegenstände waren an einem Grab auf Steinplatten befestigt gewesen und wurden von den Dieben offenbar gewaltsam entfernt. Die Tat ereignete sich vermutlich am Dienstag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Auto aufgebrochen

Ein Auto wurde am Donnerstagabend am Georgswall in Aurich aufgebrochen. Zwischen 23.15 Uhr und 23.45 Uhr zerstörten Unbekannte die Seitenscheibe eines VW Golf und entwendeten eine Handtasche vom Beifahrersitz. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Gewerbestraße in Norden kam es vergangene Woche zu einer Unfallflucht. Am Donnerstag, 20.04.2023, touchierte ein bislang Unbekannter zwischen 5:30 Uhr und 16:45 Uhr einen grauen Audi TT. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell