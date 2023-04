Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt

Aurich - E-Scooter war nicht versichert

Norden - Autos kollidierten

Südbrookmerland - Scheune brannte

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

Unbekannte haben am Dienstag in Aurich ein Auto beschädigt. Vor einem Wohnhaus in der Von-Halem-Straße wurde bei einem Opel Astra ein Außenspiegel zerstört. Die Tat ereignete sich zwischen 9 Uhr und 18.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter war nicht versichert

Auf der Esenser Straße in Aurich hat die Polizei am Mittwochmorgen einen E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter des 28-jährigen Fahrers nicht versichert war. Sie fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Norden - Autos kollidierten

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch in Norden auf der Norddeicher Straße kollidiert. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem BMW auf der Ufke-Cremer-Stra0e und wollte nach links auf die Norddeicher Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 86-jährigen Renault-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Autos waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Brandgeschehen

Südbrookmerland - Scheune brannte

Zu einem Brandgeschehen kam es in der Nacht zu Donnerstag in Südbrookmerland. Gegen 0.40 Uhr meldeten Anwohner in der Alt-Münkeboer Straße ein Feuer in einer Scheune. Die Flammen breiteten sich bis unter das Dach aus. Die Feuerwehren Münkeboe, Victorbur, Oldeborg und Uthwerdum übernahmen die Löscharbeiten. Der entstandene Schaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell