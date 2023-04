Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Unfallverursacher flüchtet nach Zusammenstoß

Auf einem Parkplatz in der Blumenstraße in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 14.50 Uhr, beim Ein- oder Ausparken einen Mazda 3 an der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich darum zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Berumbur - Kind stürzt mit Fahrrad

Ein Kind ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Berumbur verletzt worden. Der neunjährige Junge fuhr gegen 18.20 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Waldweg. Als ein Autofahrer ihm entgegenkam und an ihm vorbeifuhr, stürzte der Junge und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden.

Aurich - Autofahrer fuhr auf

Auf der Kirchdorfer Straße in Aurich kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall. Ein 35 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 17.45 Uhr in Fahrtrichtung Kirchdorf unterwegs und musste verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 39-jährige Hyundai-Fahrerin bremste daraufhin ab, was ein 25-jähriger VW-Fahrer hinter ihr offenbar zu spät bemerkte. Er fuhr auf den Hyundai auf, welcher dadurch auf den vorderen VW geschoben wurde. Die 39-jährige Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

