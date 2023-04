Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Friseursalon

Upgant-Schott - Diebstahl auf Schrottplatz

Norden - Einbruch in Imbiss

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Friseursalon

Unbekannte sind in der Westerstraße in Norden in einen Friseursalon eingebrochen. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Salon und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Upgant-Schott - Diebstahl auf Schrottplatz

Auf einem Schrottplatz in Upgant-Schott kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Diebstahl. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Gelände eines Schrotthandels in der Hansestraße und entwendeten Metallschrott. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04931 9210.

Norden - Einbruch in Imbiss

In einen Imbiss in Norden ist eingebrochen worden. Zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag verschafften sich Unbekannte in der Bahnhofstraße gewaltsam Zutritt zu dem Lokal und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

