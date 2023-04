POL-HAM: Smart bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine 33-Jährige wurde bei einem Unfall am Montagmorgen, 3. April, auf der Hammer Straße Ecke Strackstraße schwer verletzt. Um 8.06 Uhr war eine 28-Jährige aus Hamm in ihrem Mercedes auf der Strackstraße unterwegs und wollte nach links in die Hammer Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision mit der E-Scooter-Fahrerin, die auf der Hammer Straße in Fahrtrichtung Osten ...

mehr