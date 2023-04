Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrerin stirbt nach Sturz - Zeugen gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 69-jährige Frau ist nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad am Montag auf der Wambelner Straße im Krankenhaus verstorben. Verkehrsteilnehmer fanden die Fahrradfahrerin gegen 16 Uhr auf der Fahrbahn liegend zwischen der Straße Im Zengerott und Holthöfener Weg vor. Sie leisteten unmittelbar Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau bereits nicht mehr ansprechbar. Unmittelbare Zeugen zum Geschehen sind derzeit nicht bekannt. Zur Spurensuche und -sicherung wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund angefordert. Die Wambelner Straße blieb in dem Bereich bis 19.15 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell