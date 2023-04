Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Widerstand gegen Einsatzkräfte auf der Südstraße - Zwei Polizisten verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 2. April, kam es auf der Südstraße zu Streitigkeiten zweier Personengruppen, wobei ein 32-Jähriger und eine 33-Jährige Widerstand gegen die Polizisten leisteten - zwei Beamte wurden dabei verletzt.

Die Polizisten waren aufgrund eines anderen Einsatzes bereits vor Ort, als sie gegen 2.30 Uhr einen lautstarken Streit zwischen zwei kleineren Personengruppen bemerkten. Da die Gruppen auf die Ansprache der Einsatzkräfte überhaupt nicht reagierten, trennten sie die Personen mittels einfacher körperlicher Gewalt. Daraufhin verließen bereits zwei Personen die Örtlichkeit.

Der 32-Jährige und die 33-Jährige, beide aus Hamm, beruhigten sich allerdings trotz mehrfacher Aufforderung weiterhin nicht. Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv: Er versuchte mehrmals, einen Polizisten beiseite zu stoßen und schrie die Einsatzkräfte an. Die Polizisten sprachen erneut einen Platzverweis aus und drohten die Verwendung des Einsatzmehrzweckstocks an. Davon ließ sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann allerdings nicht beirren und bedrängte die Polizisten weiter, schlug sogar zweimal in Richtung des Kopfes eines Polizisten. Daraufhin setzte dieser den Einsatzmehrzweckstock ein.

Der Mann konnte mit weiteren, hinzueilenden Unterstützungskräften zu Boden gebracht und gefesselt werden - dabei sperrte er sich allerdings weiterhin massiv. Ein 32 und ein 31 Jahre alter Polizist wurden bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig. Der 32 Jahre alte Hammer wurde im Rahmen der Ingewahrsamnahme ebenfalls leicht verletzt.

Die 33-jährige Frau wollte dem 32-Jährigen während des Polizeieinsatzes zu Hilfe eilen und versuchte dabei, einen Polizisten ebenfalls mehrfach zur Seite zu stoßen. Der Beamte blockte die Versuche immer wieder ab, wobei die 33-Jährige mehrmals zu Boden stürzte, aufstand und den Polizisten erneut anging.

Zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten ging es für den 32-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Er verweigerte einen Atemalkoholtest. Der durchgeführte Test bei der 33-Jährigen zeigte einen Wert von rund zwei Promille an.

Gegen beide wurden Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.(hr)

