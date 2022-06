Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Auto mutwillig beschädigt

Isselburg (ots)

Unbekannte haben in Isselburg-Anholt alle vier Reifen eines parkenden Wagens zerstochen. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Sonntag an der Straße Schneidkuhle. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

