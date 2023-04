POL-HAM: Unbekannter klaut Alkohol aus Tankstelle

Hamm-Mitte (ots) - Am Freitag, 31. März, gegen 13.25 Uhr, erbeutete ein unbekannter Ladendieb eine Packung Kondome aus einem Drogeriemarkt in der Weststraße - anschließend flüchtete er auf einem E-Scooter. Der Unbekannte lief aus dem Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen und flüchtete anschließend auf einem dunklen E-Scooter in östliche Richtung. Nach Zeugenangaben war der Ladendieb etwa 1,60 Meter groß und ...

