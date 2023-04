Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Dieb gelingt nach Gerangel die Flucht

Hamm-Uentrop (ots)

Einer 53-jährigen Frau ist am Freitag, 31.März, ihr hochwertiges Pedelec am Wieselweg gestohlen worden.

Während die Hammerin ihre Einkäufe ins Haus brachte, nutzte gegen 14 Uhr ein unbekannter Dieb die Situation aus, setzte sich auf ihr Rad und fuhr davon.

Als die 53-Jährige den Diebstahl wenig später bemerkte, begab sie sich mit dem Auto auf die Suche nach dem Fahrraddieb. Sie entdeckte ihn nach kurzer Zeit auf der Lippestraße und nahm die Verfolgung auf.

Als er an der Kreuzung Ostenallee/Fährstraße an einer roten Ampel hielt, stieg die Geschädigte aus ihrem Auto, näherte sich dem Dieb zunächst von hinten und hielt ihr Fahrrad dann am Lenker mit beiden Händen fest. Es kam zu einem Gerangel mit dem überraschten Täter, der offensichtlich im Besitz seines Diebesgutes bleiben wollte. Er zog so kräftig am Sattel, dass es ihm gelang, das Rad an sich zu reißen und anschließend in Richtung Ahseufer zu flüchten.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben: männlich, 20 bis 35 Jahre alt, sehr schlank, etwa 1,90 bis 2,00 Meter groß, dunkelblonde, kurze Haare, helle Haut, sprach deutsch und wirkte ungepflegt. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpulli mit dem auffälligen weißen Schriftzug L.O.G.G. auf dem Rücken, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen. Das entwendete Pedelec des Herstellers Riese & Müller ist schwarz.

Die 53-Jährige blieb unverletzt.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell