Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fünf Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Caldenhof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Montag, gegen 21.15 Uhr, auf der Ahornallee fünf Menschen leicht verletzt. Eine 19-Jährige befuhr die Ahornallee mit einem BMW in Fahrtrichtung Osten und beabsichtigte nach links auf den Caldenhofer Weg abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel Astra eines 61-Jährigen. Der Mann befuhr die Birkenallee und beabsichtigte weiter geradeaus auf die Ahornallee in Fahrtrichtung Westen zu fahren. Die 19-Jährige, ihre drei Mitfahrer (zwei 21-Jährige und ein 20-Jähriger) sowie der Opelfahrer mussten mit mehreren Rettungswagen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14000 Euro. (ag)

