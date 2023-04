Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrerin nach Unfall verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 33-Jährige wurde bei einem Unfall am Montagmorgen, 3. April, auf der Hammer Straße Ecke Strackstraße schwer verletzt.

Um 8.06 Uhr war eine 28-Jährige aus Hamm in ihrem Mercedes auf der Strackstraße unterwegs und wollte nach links in die Hammer Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision mit der E-Scooter-Fahrerin, die auf der Hammer Straße in Fahrtrichtung Osten fuhr.

Die 33-Jährige aus Hamm wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der E-Scooter war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2100 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hammer Straße zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt.(hr)

