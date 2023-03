POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW auf der BAB27 zwischen Schwanewede und Ihlpohl - Aktuell Vollsperrung - Rettungshubschrauber im Einsatz

Cuxhaven (ots) - Cadenberge. Am Samstagnachmittag (18.03.2023) kam es gegen 14:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Cadenberge zu einem Verkehrsunfall. Ein derzeit unbekannte Fahrzeugführer bog hierbei vermutlich in einem engen Bogen nach rechts in die Schulstraße ab und beschädigte mit seinem Fahrzeugheck die Front eines VW Golf. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der ...

mehr