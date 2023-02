POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Unfallflucht

Warstein (ots) - Am 21. Februar, gegen 16:25 Uhr, kam es auf der Mescheder Landstraße zu einem Unfall. Eine 33-jährige Frau aus Warstein war mit ihrem BMW in Fahrtrichtung Warstein unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Bei dem Aufprall verletzte sich die Fahrerin. Sie wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Nach eigenen Angaben hatte sie einen Sekundenschlaf.(ja) Rückfragenvermerk ...

