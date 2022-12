POL-SU: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Sankt Augustin (ots) - Am Donnerstag (22. Dezember) brachen Unbekannte in ein Haus in der Siebengebirgsstraße in Sankt Augustin-Hangelar ein. Die Bewohner brachen gegen 16.15 Uhr zu einem Spaziergang auf. Als das Ehepaar gegen 17.00 Uhr zurückkehrte, war das gesamte Haus einbruchstypisch durchsucht und durchwühlt. Der oder die Täter überwanden offenbar zunächst ...

