Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich/ Zwei Autofahrer leicht verletzt

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (22. Dezember) kam es in Troisdorf an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/ Mendener Straße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 41-Jähriger aus Troisdorf wollte vom Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte mit seinem Ford Focus von der Mendener Straße nach links auf den Willy-Brandt-Ring abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden VW Polo eines 29-jährigen Mannes aus Münster. Dieser wollte den Willy-Brandt-Ring in entgegen gesetzter Richtung überqueren. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein Beifahrer blieb unverletzt. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge teilweise kurzzeitig gesperrt werden. (Uhl)

