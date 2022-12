POL-SU: Frontalzusammenstoß mit leicht Verletzten - Auto kommt in abschüssiger Böschung zum Stehen

Niederkassel (ots) - Am Donnerstagmorgen (15. Dezember) wurde ein 90-Jähriger in Niederkassel Opfer eines Betrügers. Gegen 08.30 Uhr klingelte es an der Tür des Seniors in der Unterdorfstraße in Mondorf. Ein Mann gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und gab vor, den Wasserdruck prüfen zu wollen. Der ...

mehr