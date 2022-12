Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger täuschen 90-Jährigen - Falsche Stadtwerkemitarbeiter erbeuten Bargeld und Schmuck

Niederkassel (ots)

Am Donnerstagmorgen (15. Dezember) wurde ein 90-Jähriger in Niederkassel Opfer eines Betrügers. Gegen 08.30 Uhr klingelte es an der Tür des Seniors in der Unterdorfstraße in Mondorf. Ein Mann gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und gab vor, den Wasserdruck prüfen zu wollen. Der ältere Herr glaubte dem Fremden und ließ ihn ins Haus. Dort ließ dieser zunächst in der Küche Wasser laufen und sagte dann, auch im Obergeschoss nachsehen zu müssen. Der Mondorfer ließ den Mann nach oben und konnte ihn auf Grund einer körperlichen Einschränkung nicht begleiten. Erst als der angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke das Haus wieder verlassen hatte, bemerkte sein Opfer, dass Bargeld, eine Armbanduhr und Schmuck gestohlen wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Polizei rät dazu, keine Fremden ins Haus zu lassen. Im Zweifel solle man sich immer einen Ausweis zeigen lassen und telefonisch bei der Institution nachfragen, der die Person vorgibt anzugehören. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell