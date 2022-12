Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Widerstand auf Weihnachtsmarkt/ Vom Weihnachtsmarkt auf die Wache

Siegburg (ots)

Am Freitagabend (16. Dezember) leistete ein 36-Jähriger auf dem Siegburger Weihnachtsmarkt Widerstand gegen Polizisten. Die Beamten waren wegen eines Randalierers auf den Markt gerufen worden. Der 36-Jährige, der mit dem Einsatz nichts zu tun hatte, mischte sich immer wieder ein, weshalb er von den Polizisten aufgefordert wurde, sich zu entfernen und das polizeiliche Einschreiten nicht zu stören. Der Mann aus Lohmar kam der Aufforderung jedoch nicht nach und behinderte die Polizeibeamten weiter. Als der Störenfried sich einer Polizistin gegenüber körperlich aggressiv zeigte, brachten die Beamten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an. Dabei wehrte sich der Mann massiv. Nachdem er sich beruhigt zu haben schien und zusicherte, fortan zu kooperieren, entfernten die Polizisten die Fesseln. Da der Lohmarer aber entgegen seiner Zusage weiterhin den Marktplatz nicht verlassen und auch seine Personalien nicht angeben wollte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache Siegburg. Hier ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von rund 1,3 Promille bei dem 36-Jährigen. Nach seiner Ausnüchterung konnte der Lohmarer die Polizeiwache am Samstagmorgen (17. Dezember) wieder verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (Uhl)

