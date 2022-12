POL-SU: Friedenslicht auf den Wachen entzündet

Hennef/ Overath (ots) - Am Donnerstag (15. Dezember) kam es in Hennef und Overath zu drei Diebstählen von Portemonnaies. Eine 74-Jährige war gegen 10.30 Uhr zum Einkaufen in Hennef. Zunächst zog sie ein Parkticket und ging im Anschluss kurz in ein Bekleidungsgeschäft, wo sie sich jedoch nur umsah. Als die Seniorin danach in einer Apotheke etwas kaufen wollte, bemerkte sie dort den Verlust ihrer Geldbörse. Diese muss ...

mehr