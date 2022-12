Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Diebstähle von Portemonnaies

Hennef/ Overath (ots)

Am Donnerstag (15. Dezember) kam es in Hennef und Overath zu drei Diebstählen von Portemonnaies. Eine 74-Jährige war gegen 10.30 Uhr zum Einkaufen in Hennef. Zunächst zog sie ein Parkticket und ging im Anschluss kurz in ein Bekleidungsgeschäft, wo sie sich jedoch nur umsah. Als die Seniorin danach in einer Apotheke etwas kaufen wollte, bemerkte sie dort den Verlust ihrer Geldbörse. Diese muss ihr in dem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz unbemerkt aus ihrer Handtasche gestohlen worden sein. Kurze Zeit später wurde einer 60-Jährigen ebenfalls der Geldbeutel in Hennef entwendet. Die Frau war in der Bahnhofstraße bei einem Nonfood-Händler einkaufen und hatte ihre Geldbörse in einen Einkaufskorb gelegt, den sie am Arm trug. Erst als die 60-Jährige an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl des Portemonnaies. In Overath ging gegen 17.50 Uhr eine 80-jährige Frau in einem Discounter an der Straße "Wiesenauel" einkaufen. Ihren Geldbeutel legte die Frau, abgedeckt durch eine Einkaufstasche, in eine offene Korbtasche. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die Seniorin gegen 18.40 Uhr den Verlust des Portemonnaies. Insgesamt wurden durch die Diebstähle neben EC-Karten und anderen Papieren gut 1.000 Euro Bargeld erbeutet. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 / 541 3521. Die Polizei rät, nur das Notwendigste an Bargeld, EC- oder Kreditkarten verteilt am Körper mit sich zu führen. Handtaschen sollten stets geschlossen gehalten und nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Rufen Sie im Falle des Diebstahls von EC- und Kreditkarten den zentralen Sperr-Notruf 116 116 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (Uhl)

