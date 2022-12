POL-SU: Reihenhaus nach Brand schwer beschädigt

Hennef (ots) - Unbekannte schlugen in Hennef-Uckerath in der Nacht auf Donnerstag (14. Dezember) die Seitenscheiben eines Pkw ein und stahlen eine Tasche und ein Jacke. Die 22-jährige Fahrzeughalterin hatte ihren Renault am Straßenrand des Finkenweg geparkt. Gegen 22.00 Uhr war am Mittwochabend (13. Dezember) noch kein Schaden an dem Fahrzeug. Als die Frau am Donnerstagmorgen gegen 07.20 Uhr zu ihrem Auto kam, waren zwei Seitenscheiben eingeschlagen und aus dem ...

