POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in Pfarrhaus in Berne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 4. Dezember 2022, 22:00 Uhr bis Montag, 5. Dezember 2022, 6:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter*innen in ein Pfarrhaus in der 'Deichstraße' in Berne ein.

Die Täter*innen verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus und durchsuchten in der Folge die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Schadenshöhe wird auf circa 7700 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 in Verbindung zu setzen.

