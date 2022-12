Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Familie trifft auf Einbrecher

Hennef (ots)

Am Samstag (17. Dezember) traf eine Familie in Hennef bei ihrer Rückkehr nachhause auf zwei Einbrecher. Das freistehende Haus der Familie befindet sich in der Straße "Landingersberg". Als die Eheleute gegen 18.50 Uhr mit ihren Kindern nachhause zurückkehrten, sahen sie noch zwei dunkel gekleidete Männer, die vom Grundstück in Richtung Lanzenbach davonliefen. Als der Familienvater dann das Gebäude betrat, bemerkte er, dass es einbruchstypisch durchsucht worden war. Die Täter hatten offenbar eine Tür an der Gebäuderückseite aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in Höhe von etwa 50EUR gestohlen. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der eine Mann war ca. 1,75 m groß, hatte einen dunklen Teint, einen Bart und dunkle Haare. Der andere Täter war etwa 1,85 m groß und hatte ebenfalls einen dunklen Teint und dunkle Haare. Einer der Beiden soll ein weißes Armband getragen haben, an dem man ein Smartphone anbringen könne. Die Polizei rät, mögliche Schwachstellen durch den Einbau geprüfter Sicherheitstechnik auszubessern. Viele weitere Tipps, wie Sie Ihr Zuhause sichern können, erhalten Sie bei der Vorbeugungsdienststelle der Polizei unter 02241 / 541-4777 oder k-kvorbeugung.rhein-sieg-kreis@polizei.nrw.de. (Uhl) #einbruchschutz

