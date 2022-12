Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unter Drogeneinfluss mit Handy am Steuer

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (19. Dezember) kontrollierten Polizisten gegen 18.35 Uhr in Sankt Augustin einen Autofahrer. Die Beamten fuhren zunächst die Bonner Straße in Fahrtrichtung Siegburg entlang. Dabei nahmen sie Cannabisgeruch wahr und sahen, dass der vorausfahrende Pkw-Führer rauchte und außerdem mit seinem Handy telefonierte. Die Streifenwagenbesatzung hielt den Autofahrer daraufhin an und eröffnete ihm zunächst den Vorwurf, während der Fahrt verbotswidrig das Mobiltelefon genutzt zu haben. Der 25-Jährige aus Siegburg gab den Verstoß zu. Auf den Cannabisgeruch angesprochen gab der Mann jedoch an, lediglich eine Zigarette geraucht zu haben. Da der entsprechende Geruch aus dem Fahrzeug des Siegburgers jedoch sehr stark war, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv ausfiel. Auch zeigte der Verkehrsteilnehmer während der Kontrolle deutliche Anzeichen, aktuell unter Drogeneinfluss zu stehen. Die Polizeibeamten ordneten daher die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm bis auf weiteres das Führen von Fahrzeugen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges im Verkehr unter Rauschmitteleinfluss sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Handynutzung. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell