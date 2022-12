Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Fahrradgeschäft

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Montagmorgen (19. Dezember) wurde in ein Fahrradgeschäft in Neunkirchen-Seelscheid eingebrochen. Der Eigentümer des Geschäftes erhielt um 03.48 Uhr über eine Sicherheitsfirma Kenntnis davon, dass an seinem Ladenlokal an der Zeithstraße Einbruchsalarm ausgelöst wurde. Der 51-Jährige begab sich daraufhin umgehend zu seinem Geschäft und entdeckte dort, dass die Nebeneingangstür beschädigt war. Die Glastür lag zersplittert im Inneren des Verkaufsraums. Hier fanden sich umgeworfene Fahrräder und einige Fahrradhelme auf dem Boden liegend. Neben drei beschädigten Rädern beklagte der Inhaber den Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbikes. Das gestohlene Zweirad im Wert von 4.500 Euro hat einen glänzend grauen Rahmen des Herstellers "Focus". Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Angaben zum Verbleib des Rades machen kann, ist aufgefordert, sich bei der Polizei unter 02241 / 541 3121 zu melden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell