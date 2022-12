Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdieb scheitert an aufmerksamen Opfer - 39-Jähriger übergibt Tatverdächtigen der Polizei

Siegburg (ots)

Keinen Erfolg hatte ein 34-jähriger Trickdieb am Mittwochnachmittag (21. Dezember), der einen Berufspendler auf dem Bahnsteig der Stadtbahn 66 im Siegburger Bahnhof um 100 Euro erleichtern wollte.

Der Tatverdächtige sprach sein, aus Königswinter stammendes, 39-jähriges Opfer gegen 15.50 Uhr an der Endhaltestelle an und versuchte, einige Zeitschriften zu verkaufen. Der Königswinterer zeigte sich hilfsbereit, zückte sein Portemonnaie und wollte dem augenscheinlich hilfsbedürftigen Mann etwas Kleingeld geben. Diesen Moment nutzte der Verdächtige, deckte das Portemonnaie des Geschädigten mit den Zeitschriften ab und zog zwei 50 Euro Scheine aus der Geldbörse. Anschließend versuchte er sich sofort in Richtung Ausgang zu entfernen.

Glücklicherweise hatte der 39-Jährige den Diebstahl bemerkt und verfolgte den flüchtigen Trickdieb. Nach wenigen Metern konnte er den Mann stellen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Das gestohlene Geld hatte er zwischenzeitlich schon zurückerhalten.

Da der festgehaltene Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er zunächst mit zur Polizeiwache genommen und den Ermittlern der Kriminalpolizei übergeben. Von ihnen wurde er erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Bekannte von dem vorläufig festgenommenen 34-Jährigen hinterlegten bei der Polizei eine sogenannte Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro, sodass der Festgenommen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Eine Sicherheitsleistung dient dazu, den Strafverfolgungsanspruch des Staates zu sichern. Unter bestimmten Voraussetzungen können Menschen ohne festen Aufenthalt in Deutschland der weiteren Festnahme entgehen, wenn sie einen Vermögenswert hinterlegen, der die Kosten des späteren Gerichtsverfahrens sichert und der zu erwartenden Strafe in dem Verfahren entspricht. Sollte das Gericht in dem Strafverfahren zu einem milderen Urteil kommen, bekommen die Tatverdächtigen die Differenz der Sicherheitsleistung zurückgezahlt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell