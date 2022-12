Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bei Einbruch Schmuck und Bargeld erbeutet/ Einbrecher verliert Gebiss

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag (22. Dezember) brachen Unbekannte in ein Haus in der Siebengebirgsstraße in Sankt Augustin-Hangelar ein. Die Bewohner brachen gegen 16.15 Uhr zu einem Spaziergang auf. Als das Ehepaar gegen 17.00 Uhr zurückkehrte, war das gesamte Haus einbruchstypisch durchsucht und durchwühlt. Der oder die Täter überwanden offenbar zunächst eine zwei Meter hohe Mauer, die das Grundstück umgibt, und hebelten dann eine Terrassentür auf. Auf der Suche nach Beute versuchten die Unbekannten auch mittels einer Spitzhacke, die aus dem Schuppen der Hauseigentümer stammt, einen Wandtresor zu öffnen. Dies gelang nicht. Die Hacke steckte noch in der Wand neben dem geschlossenen Tresor. Unweit davon stellte die hinzugerufene Polizei eine Zahnprothese sicher, die nicht den Bewohnern gehört. Neben dem Gebiss konnte die Spurensicherung noch DNA-Spuren und einen Schuhabdruck sichern. Nach ersten Erkenntnissen wurden Armbanduhren, Schmuck und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden befindet sich geschätzt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Wer Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 / 541-3321. Außerdem wird auf die Möglichkeit der kostenlosen Beratung zum Thema Einbruchschutz hingewiesen. Vereinbaren Sie einen Termin unter 02241 / 541-4777 oder k-kvorbeugung.rhein-sieg-kreis@polizei.nrw.de. (Uhl) #einbruchschutz

