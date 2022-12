POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss 01.12.2022, 00:30 Uhr

Speyer (ots) - Am 30.11.2022 gegen 23:30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem E-Scooter die Hilgardstraße in Richtung Schwerdstraße. Dabei blieb er mit seinem Ellbogen am Spiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs hängen und verlor das Gleichgewicht. Er stürzte deshalb ohne jegliche Fremdeinwirkung unglücklich zu Boden und erlitt eine Fraktur am rechten Bein. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst ...

