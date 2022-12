Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: WhatsApp-Betrug

Altrip (ots)

Opfer eines Betruges wurde eine 63-jährige Frau aus Altrip am vergangenen Mittwoch. Diese wurde von ihrer vermeintlichen Tochter über den Messenger-Dienst angeschrieben und nach 1643,44 Euro gefragt, um einen Laptop zu bezahlen. Dies könne sie selbst nicht überweisen, da sie sich derzeit im Ausland befinde. Nachdem die Geschädigte den Betrag auf ein litauisches Konto überwiesen hatte, wollte die angebliche Tochter weitere 1.900 Euro. Hierauf wurde die 63-jährige misstrauisch und rief ihre wahre Tochter an, die jedoch von einer Rechnung nichts wusste. Die Polizei rät in solchen Fällen: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon bzw. über Messenger-Dienste als Verwandte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie immer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Wenn ein Anrufer und ein Schreiber Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder Ihnen nahestehenden Personen. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell