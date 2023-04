Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Warnung vor Taschendieben

In einem Discounter in Aurich kam es am Dienstag zu einem Taschendiebstahl. Zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr griffen bislang Unbekannte in einem Markt an der Emder Straße in die Handtasche einer 73 Jahre alten Seniorin und stahlen das Portemonnaie der Frau. Die Polizei bittet um mögliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04941 606215. Hinweis: Die Polizei rät, auch beim Einkaufen immer ein besonderes Auge auf die eigenen Wertsachen zu haben. Handtaschen sollten niemals in den Einkaufswagen gelegt oder an den Wagen gehängt werden. Tragen Sie Bargeld, Kreditkarten und Papiere in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Handtasche möglichst körpernah tragen und diese immer sicher verschlossen ist.

Aurich - Kraftstoff gestohlen

Auf einer Baustelle in Aurich haben Unbekannte Kraftstoff gestohlen. Die Diebe betraten zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Dienstag, 7.10 Uhr, in der Straße Ol Streek eine Baustelle im Neubaugebiet. Dort zapften sie mehrere hundert Liter Kraftstoff von einem Bagger ab. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Großefehn - Einbruch in Tankstelle

In der Nacht zu Montag hat es in Großefehn einen Einbruch gegeben. Unbekannte verschafften sich gegen 3.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Auricher Landstraße und erbeuteten diverse Genussmittel. Die Täter flüchteten, bevor die Polizei eintraf. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um eine Gruppe junger Männer, einer von ihnen war schwarz gekleidet und trug ein Basecap. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum Personen im Bereich der Tankstelle gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Moordorf - Unbekannte entwenden Bronzefigur auf Friedhof

Erneut haben Unbekannte auf einem Friedhof in Moordorf Grabschmuck gestohlen. Die Täter erbeuteten eine etwa 50 Zentimeter hohe Engelsfigur aus Bronze. Die Figur war auf einem Marmorsockel befestigt. Die Diebe setzten offenbar Werkzeug ein, um die Bronzefigur aus der Verankerung zu lösen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Dienstag, 18.04.2023, 12 Uhr, bis Dienstag, 25.04.2023, 12 Uhr. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs an der Auricher Straße beobachtet haben, werden unter der Telefonnummer 04941 606215 um Hinweise gebeten.

