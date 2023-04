Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Unfall nach Vorfahrtsverstoß/Hage - Verkehrsunfall im Kreisverkehr /Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht/Brockzetel - LKW nach Unfall gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Montagmittag hat es in Upgant-Schott einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 73-jähriger Opel-Fahrer fuhr gegen 12.45 Uhr von der Straße Fehnhusen nach rechts auf die Brookmerlander Straße. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 37-jährigen BMW-Fahrer, der in Richtung Marienhafe unterwegs war. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Durch den Unfall verletzte sich der 69-jährige Beifahrer des BMW leicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für 30 Minuten voll gesperrt.

Hage - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Montagfrüh kam es zu einem Verkehrsunfall in Hage. Eine 62-jährige Autofahrerin fuhr gegen 5.55 Uhr in einen Kreisverkehr in der Berumer Allee. Dabei übersah sie die 40-jährige Rollerfahrerin, die sich bereits im Kreisel befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die Rollerfahrerin leicht verletzte.

Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag hat es eine Unfallflucht in Aurich gegeben. Gegen 15.50 fuhren ein LKW und ein Bus parallel auf der Esenser Straße in Richtung Pferdemarkt. Im Kreuzungsbereich bogen beide nach links in die Große Mühlenwallstraße ab. Der LKW geriet dabei zu weit nach rechts, sodass er den Bus touchierte. Anschließend entfernte sich der LKW unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Brockzetel - LKW nach Unfall gesucht

Am Dienstag hat es einen Unfall mit anschließender Flucht gegeben. Gegen 9 Uhr fuhr ein 36-jähriger LKW-Fahrer auf der Brockzeteler Straße in Richtung Aurich. Auf Höhe des Düvelsmeerweges kam ihm ein weißer LKW entgegen. Dieser schnitt die Kurve, sodass der 36-Jährige ausweichen musste. Dadurch gelang der LKW auf die Berme und landete anschließend im Graben. Der LKW kippte samt Anhänger, welcher mit ungefähr 30 Tonnen Sand beladen war, um. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die aufwändige Bergung des LKW und die Aufräumarbeiten war die Straße über vier Stunden gesperrt. Verletzt wurde niemand. Hinweise zu dem weißen LKW nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

