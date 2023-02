Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelec-Diebe erfolgreich: Ein Fahrrad und Fahrradteile gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte und Oldentrupp - Ein unbekannter Täter stahl am Donnerstagnachmittag, 02.02.2022, ein Pedelec an der Heeper Straße. An der August-Fuhrmann-Straße hatte es ein Dieb auf die Räder eines Pedelecs abgesehen.

Zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr am Donnerstag entwendete ein Dieb ein graues Pedelec der Marke Bergamont, Typ E-Helix Expert EQ Lady. Das Rad stand verschlossen POL-BI Presse vor einem Haus an der Heeper Straße in der Nähe der Kreuzung Lohbreite.

In der Nacht auf Freitag, 03.02.2023, zwischen 20:00 Uhr und 01:00 Uhr, machte sich ein unbekannter Täter an einem Pedelec an der August-Fuhrmann-Straße zu schaffen. Er montierte das Vorder- und das Hinterrad ab. Bei dem Pedelec handelte es sich um ein Mountainbike der Marke Lapierre in schwarz. Es stand in einem Hinterhof an der Ecke Oldentruper Straße.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell