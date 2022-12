POL-PDTR: Zwei Hunde auf Parkplatz ausgesetzt

Konz (ots) - Von Mittwoch, 14.12.20, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 15.12.00, 07.00 Uhr wurde ein silberner VW Passat auf dem Parkplatz im Bereich des Anwesen Konz, Mozartstraße 5, vermutlich beim Ein-/Ausparken durch einen anderen Pkw-Führer beschädigt. Dieser entfernte sich unerlaubt. Der geschätzte Sachschaden am VW Passat beträgt ca. 1000.- EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Konz, Tel. 06501-92680. Rückfragen ...

