Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Versuchter Einbruch in Bäckerei/Marx - Einbruch in Grundschule

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Unbekannte haben versucht, in eine Friedeburger Bäckerei einzubrechen. In der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 4.45 Uhr, versuchten derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Friedeburger Hauptstraße zu verschaffen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Marx - Einbruch in Grundschule

In Marx ist in eine Grundschule eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 17,30 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Schule in der Marxer Hauptstraße. Hierbei entwendeten sie einen Schranktresor. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell