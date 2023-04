Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

In der Nacht zu Freitag kam es zu einem versuchten Einbruch in Südbrookmerland. Gegen 1.25 Uhr haben unbekannte Täter versucht, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Engerhafer Loog zu gelangen. Sie flüchteten unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell