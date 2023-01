Freiburg (ots) - Beim Bahnhof in Lörrach-Haagen wurde in der Nacht von Dienstag, 03.01.2023, auf Mittwoch, 04.01.2023, ein abgeschlossenes graues E-Bike der Marke Leader Fox gestohlen. Der Diebstahlsschaden beträgt etwa 1.500 Euro. In der Nacht von Mittwoch, 04.01.2023, auf Donnerstag, 05.01.2023, stieg ein Unbekannter in der Herrenstraße über einen Zaun in den Hinterhof eines Hauses und von dort in die Tiefgarage. ...

mehr