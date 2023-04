Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 23.04.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Ladendiebstahl

Aurich - Am Samstag, gegen 15:00 Uhr, wurde der Polizei ein Ladendiebstahl gemeldet. Der Täter hatte sich nach der Tat bereits in Richtung Innenstadt entfernt, wurde jedoch von Zeugen verfolgt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 35-jährigen Mann aus Aurich auf dem Marktplatz antreffen. Im Rucksack wurden Nahrungsmittel und Getränke im Wert von knapp 80 Euro festgestellt. Gegen den alkoholisierten Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Imbisswagen

Großefehn - In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in einen Imbisswagen ein, welcher auf einem Parkplatz der Auricher Landstraße in Großefehn abgestellt war. Die Täter verzehrten während der Tathandlung dort befindliche Lebensmittel und entfernten sich anschließend wieder. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln Großefehn - Am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung aus Aurich einen 28-jährigen PKW-Führer aus Großefehn. Dieser befuhr zuvor mit seinem Opel den Postweg. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Mann während der Fahrt einen Joint konsumierte, welcher daraufhin beschlagnahmt wurde. In der Folge wurde dem Fahrzeugführer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis Aurich - Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Samstagnachmittag, gegen 16:05 Uhr, beobachtet, wie ein Fahrzeugführer auf dem Kundenparkplatz eines Einrichtungshauses im Dreekamp in Aurich einen geparkten PKW touchierte und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und meldete den Vorfall der Polizei. Nach der Unfallaufnahme wurde die Wohnanschrift des Fahrzeughalters aufgesucht. Der Fahrzeugführer, ein 28-jähriger Auricher, konnte ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurden eingeleitet.

Altkreis Norden

Ladendiebstahl

Norden - Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, fiel ein 45-jähriger Mann dadurch auf, das er in einem Geschäft in der Straße Am Markt in Norden Kühlwaren in seinen Rucksack deponierte. An der Kasse angekommen legte der Mann die Kühlwaren nicht auf das Kassenband, sondern bezahlte nur andere Waren. Nach dem Passieren der Kassenzone wurde der Mann von einer Zeugin angesprochen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Norden - Auf der Knyphausenstraße/Ecke Mackeriege in Norden kam es am Samstagabend, gegen 20:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Berumbur missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Ein 64-jähriger PKW-Führer aus Norden wurde hierdurch leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Beide Pkw mussten aufgrund des erheblichen Sachschadens abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war zeitweise vollständig gesperrt.

Landkreis Wittmund

Fahrrad entwendet

Wittmund - Am Samstag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde das unverschlossene Fahrrad der Marke "Serious" eines 12-jährigen Wittmunders in der Kirchstraße gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige, dreistellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter 04462 9110.

Fahrzeugschlüssel aus Pkw entwendet

Wittmund - In der Brandenburger Straße wurde am Samstag, in der Zeit von 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr, ein Fahrzeugschlüssel aus dem Mercedes-Benz Cabriolet eines 55-jährigen Wittmunders gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Sachbeschädigungen an Pkw und Fahrrad

Esens - Gleich zwei Mal ist ein 21-jähriger Esenser in der Nacht zu Sonntag, gegen 00:30 Uhr, polizeilich in Erscheinung getreten. Zuerst beschädigte der Mann ein ihm ausgeliehenes Fahrrad. Danach beschädigte der Esenser den Außenspiegel eines Suzukis, der in der Herdestraße geparkt war. Insgesamt entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Der 21-Jährige muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt Wittmund - In der Zeit von Freitag, 14.04.2023, bis Montag, 17.04.2023, wurde der geparkte Audi eines 23-jährigen Wittmunders auf einem Parkplatz in der Osterstraße beschädigt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer touchierte den Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher, ohne sich um die Regulierung des vierstelligen Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell