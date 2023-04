POL-AUR: Dunum - Berme und Leitpfosten beschädigt

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Friedeburg - Unfallflucht Am Dienstag ist es in Friedeburg zu einer Unfallflucht gekommen. In der Zeit von 15.15 Uhr bis 15.30 Uhr stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen silbernen Toyota und verursachte dadurch einen Schaden im linken, hinteren Bereich. Dieser stand zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Friedeburger Hauptstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ...

