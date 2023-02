Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Böllerschüsse

Unkel (ots)

Am Donnerstagnachmittag meldeten mehrere Zeugen der Polizeiinspektion in Linz, auf oder am Gelände des Vorteil-Center könne man Knallgeräusche bzw. Schüsse wahrnehmen. Die sofortige Überprüfung der Polizei ergab keine Gefahrensituation an dem Einkaufsmarkt. Vielmehr konnte eine Gruppe Männer lokalisiert werden, die in der Nachbarschaft zum Vorteil-Center aus einem Hof Böller und Raketen gezündet hatten. Konkret wurde ein 24-jähriger Mann aus Unkel ermittelt, der zugab, Raketen gezündet zu haben. Es wurden entsprechende Verfahren von der Polizei eingeleitet.

