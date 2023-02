POL-PDNR: Illegale Müllentsorgung

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 42 in Linz. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 42 in Fahrtrichtung Neuwied und musste verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Pkw-Fahrer, ein 22-jähriger Mann, ebenfalls aus Neuwied, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw der Frau auf. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

