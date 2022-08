POL-PIBIN: Scooterfahrer ohne Versicherungsschutz und unter Drogenenwirkung

Bingen (ots) - Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr kommt es zu einem Körperverletzungsdelikt auf offener Straße in Bingen-Büdesheim. Der heranwachsende Geschädigte erscheint am frühen Abend bei der Polizeiinspektion Ingelheim um Anzeige zu erstatten. Im Rahmen der Vernehmung gibt der Geschädigte an, dass ihm ...

mehr