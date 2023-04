Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Grabschmuck gestohlen

Unbekannte haben auf einem Friedhof in Moordorf Grabschmuck gestohlen. Bereits zwischen dem 01.04.2023 und 08.04.2023 wurden von Grabsteinen zwei Messingvögel entwendet sowie zwei Messingtauben, die auf einer Grabsäule standen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04942 204200 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Hinweise auf illegales Straßenrennen

Die Polizei sucht Zeugen eines mutmaßlichen illegalen Straßenrennens auf der B72. Am Donnerstag gegen 21 Uhr fuhren zwei Autofahrer auf der B72 aus Norddeich kommend in Richtung Norden. In einer langgezogenen Rechtskurve überholten sie nach ersten Erkenntnissen einen vorausfahrenden Pkw, ohne den entgegenkommenden Verkehr einsehen zu können. Anschließend sollen die beiden Autofahrer ihre Fahrt mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander auf der Gegen- u. eigenen Fahrbahn fortgesetzt haben. Auf weiteren Geraden, vor der Abzweigung "Looger Weg", überholten sie noch einen weiteren Pkw. Der Fahrer dieses Wagens sowie mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Ihlow - Autofahrer war berauscht

Einen Autofahrer unter Drogeneinfluss hat die Polizei am Donnerstag in Ihlow gestoppt. Der 36-Jährige fuhr am Morgen mit einem Pkw auf der Friesenstraße, als die Beamten ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhielten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe THC, Amphetamin und Kokain. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

