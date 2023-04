Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht/Großheide - Unfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Am Dienstag kam es in Norden zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr auf einem Parkplatz in der Straße am Markt gegen einen grauen Renault. Danach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Unfallzeitraum war von 8 Uhr bis 8.50 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Großheide - Unfall

In Großheide hat es am Mittwochabend einen Unfall gegeben. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Transporter auf dem Schulweg in Richtung Willmsfeld als er gegen 22 Uhr, nach einem Ausweichmanöver, von der Straße abkam. Dabei beschädigte er einen Weidezaun, einen Stromkasten und ein Verkehrszeichen. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0,6 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.

