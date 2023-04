Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit Verletztem und hohem Sachschaden

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 16.04.2023, gegen 00:20 Uhr, verunfallte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Ahlen auf der August-Kirchner-Straße. Der Fahranfänger fuhr mit seinem BMW in Fahrtrichtung Zeche. Dabei verlor er auf der geraden, aber feuchten Straße die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte mit hoher Wucht gegen eine Straßenlaterne und einen auf einem Grundstück geparkten Pkw der Marke Skoda. Der Laternenmast knickte dadurch um und der Skoda wurde gegen die Hausecke gedrückt. Der Pkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, konnte sein Fahrzeug aber selbstständig verlassen. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Auch am Gebäude entstand Schaden, die Standfestigkeit ist aber nicht beeinträchtigt.

